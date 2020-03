Inter, senti Pellissier: “L’omaggio di San Siro il mio regalo più bello”

Intervenuto in occasione della diretta Instagram lanciata da Gianluca Di Marzio, il direttore sportivo del Chievo Sergio Pellissier, ex attaccante dei clivensi con un ricco passato in Serie A, ha raccontato alcuni particolari relativi all’Inter e a Massimo Moratti, storico patron interista.

“Il calciatore finisce mentre ciò che resta è l’uomo. Il regalo più grande che ho ricevuto è stato l’ingresso in campo a San Siro, tra gli applausi dei tifosi dell’Inter. Qualcosa da pelle d’oca, sono ricordi indelebili che porterò sempre con me. Vuol dire che qualcosa di positivo l’ho fatto. Il calcio oggi è cambiato, non ci sono più i presidenti come Moratti o Campedelli che amano la società e sprecano soldi perché hanno una passione. Ora è tutto un business, tutti vogliono guadagnare e le società devono mantenersi. Come si può diventare una bandiera di una società che non lo è?”. Queste le parole raccontate da Sergio Pellissier, ex attaccante ed oggi ds del Chievo.

