Inter, senti Taider: “Icardi? È molto più forte Belfodil! A Milano doveva rimanere lui”

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Passioneinter.com, Saphir Taider ha espresso molte opinioni sul calcio in generale e sull’Inter, sua ex squadra. Attualmente giocatore del Montreal Impact, in MLS, il centrocampista algerino ha giocato nella stagione 2013/2014 a Milano. Tra le sue dichiarazioni, oltre alle differenze tra il campionato americano e quello italiano e al feeling con il suo ex allenatore Walter Mazzarri, Taider ha parlato di un suo compagno di nazionale, cioè Ishak Belfodil, arrivato all’Inter insieme ad un certo Mauro Icardi, l’attaccante non ha decisamente brillato e alla fine la sua esperienza milanese durò poco.

Taider ricorda il dualismo Icardi-Belfodil all’Inter

Proprio sul confronto tra i due centravanti si è soffermato il centrocampista classe ’92, prendendo una posizione ferma e sicuramente sorprendente: “Credo che Belfodil avesse e tutt’ora abbia molte più qualità di Icardi dal punto di vista tecnico e fisico. Anche ora che gioca in Germania, è molto più forte di Mauro”. Sul perché l’attaccante argentino sia rimasto all’Inter e l’altro no, non riesce a spiegarselo: “All’Inter hanno fatto una scelta diversa, non so perché, ma sai nel calcio non conta soltanto il campo. E non si può parlare nemmeno di eventuali problemi di testa, perché lui è molto forte anche mentalmente”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!