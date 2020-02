Inter, sguardo al futuro: osservatori nerazzurri a Roma per Jonathan David

I nerazzurri guardano al futuro, che potrebbe essere a tinte biancorosse; questi colori, infatti, sono quelli della bandiera del Canada, Paese che ha scoperto un vero e proprio astro nascente nel panorama calcistico europeo: è Jonathan David, l’asso nella manica del Gent.

Nato trequartista, il 20enne ora è una delle punte più temute in Pro League, dove ha siglato 18 reti e servito 8 assist in sole 25 presenze. C’è stata l’occasione di poterlo ammirare dal vivo nella sfida alla Roma, così, come riporta TuttoMercatoWeb.com, alcuni osservatori nerazzurri hanno assistito alla sfida dei giallorossi.

Transfermarkt.it annovera la compagine di Antonio Conte come una delle pretendenti più accreditate per un trasferimento del giovane talento d’oltreoceano, ma la concorrenza è spietata: su di lui, infatti, ci sono (tra le altre) anche Borussia Dortmund, Arsenal, Ajax e Manchester United.

Jonathan David, per il quale il Gent ha rifiutato un’offerta sostanziosa a gennaio, è destinato ad un top club: che il suo futuro sia tinto di nerazzurro?

