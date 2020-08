Inter-Shakhtar Donetsk, arbitra Marciniak: 3 i precedenti con i nerazzurri e il bilancio è in perfetto equilibriio

Sarà Szymon Marciniak a dirigere Inter-Shakhtar Donetsk, semifinale di Europa League in programma lunedì alle ore 21.00 alla Düsseldorf Arena . Tre i precedenti del fischietto polacco con la squadra nerazzurra e l’equilibrio è perfetto: 1 vittoria (1-3 contro lo Slavia Praga nella gara del Girone F della Champions dello scorso novembre), 1 pareggio (l’1-1 contro il Barcellona nella fase a gironi di Champions del novembre 2018), 1 sconfitta (rimediata in Europa League, nella stagione 2014/15 contro il Wolfsburg).

Due, invece, i precedenti con lo Shakhtar Donetsk, entrambi finiti in pareggio col punteggio di 2-2: era la stagione 2015/16 e furono ottenuti contro Rapid Vienna (in Champions League) e Siviglia (in Europa League).

Il direttore di gara polacco sarà assistito da Paweł Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz. Il quarto uomo dell’incontro sarà lo scozzese William Collum.

