Inter-Shakhtar Donetsk, Bastoni (Sky): “Sono cresciuto tanto, felice di far parte di questa squadra”

Il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo nerazzurro contro lo Shakhtar Donetsk: “Sono migliorato tanto, c’è ancora tanto da fare ma son davvero felice di essere parte di un gruppo del genere. Stiamo lavorando parecchio sull’aspetto difensivo, ci siamo in fase di importazione mentre su altri aspetti ho tanto da migliorare: il fatto di aver preso pochi gol dimostra che questa squadra sta crescendo”.

Bastoni continua: “Quando scendo in campo mi diverto, in un anno è cambiato tutto. Da una realtà come Parma mi ritrovo a dover giocare una finale europea. Non sento la pressione facendo solo quello che mi chiede il mister”.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi