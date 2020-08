Inter-Shakhtar Donetsk, Conte in conferenza: “Grande soddisfazioni per questi ragazzi. Demeriti Shakhtar? No, meriti nostri!”

Una partita dominata dal primo all’ultimo minuto ed il merito è anche suo: Antonio Conte si presenta in conferenza stampa al termine di Inter-Shakthar Donetsk decisamente soddisfatto per il risultato e per il traguardo raggiunto. Venerdì sera a Colonia i nerazzurri sfideranno il Siviglia in finale di Europa League.

Ecco le sue parole dopo il 5-0: “Ci deve essere grande soddisfazione per me, vedere la squadra esprimersi a questo livello contro una squadra forte è una soddisfazione. Lo Shakhtar ha giocatori forti. I ragazzi credono in quello che stiamo proponendo, facciamo un calcio molto coraggioso. Oggi abbiamo pressato per evitare che palleggiassero, abbiamo fatto una partita importante. Mi preme anche dire che c’è soddisfazione perché i nostri tifosi dopo 10 anni hanno ritrovato l’Inter prima a giocare una semifinale, ed ora una finale di Europa League. Da parte nostra c’è grande voglia di regalare una gioia a tutti, però sappiamo anche che affronteremo un avversario che ha esperienza, hanno alzato questo trofeo 4 volte negli ultimi anni. Dobbiamo prepararci bene come oggi”.

COSA E’ MANCATO ALLO SHAKHTAR – “Penso che oggi sia rimasto sorpreso dal nostro atteggiamento. Non penso che abbiano dei demeriti, penso che oggi i ragazzi abbiano grandi meriti. Hanno fatto una gara perfetta togliendo i loro punti di forza cercando di far emergere quelli deboli. La soddisfazione mia grande è vedere questo tipo di partite contro avversari importanti: abbiamo dominato”.

