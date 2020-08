Inter-Shakhtar Donetsk, Conte (Sky): “Vogliamo dare una gioia ai tifosi. Ragazzi encomiabili, cresciuti nelle difficoltà”

Grande soddisfazione per il tecnico dell’Inter Antonio Conte, che ha assistito dalla panchina al trionfo dei suoi uomini, che nella semifinale di Europa League hanno demolito lo Shakhtar Donetsk segnando cinque reti. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore ha detto la sua sulla gara: “Abbiamo raggiunto la finale contro una squadra forte, siamo stati noi a non farli giocare portandogli una pressione a tutto campo, siamo stati bravi a farli correre. Sono soddisfatto, i ragazzi mi hanno dato una grande soddisfazione, il merito va tutto a loro”.

Conte continua: “La cosa che più mi preme è sapere che tanti ragazzi stanno giocando questo tipo di partita, e sono protagonisti. Ora ci capita il Siviglia, una squadra di grande esperienza. Noi però abbiamo voglia, entusiasmo. Dobbiamo prepararci per dare una gioia al popolo interista, penso che siano orgogliosi di questi ragazzi che stanno dando l’anima. Vogliamo uscire dal campo senza recriminazioni”.

Sulla sfuriata post-Atalanta: “In quel momento sentivo determinate cose e le ho dette, l’ho fatto con spirito costruttivo. A livello di stampa si cerca di esagerare certe situazioni, ma so che per diventare protagonisti serve passare da alcuni step. Non sono una persona politica, guardo molto al sodo. Dopo le difficoltà siamo ripartiti bene, sapevo che potevamo fare un finale di stagione da protagonisti”.

Il tecnico torna su alcuni episodi della stagione: “In Coppa Italia siamo stati sfortunati, in campionato abbiamo avuto scivoloni contro Bologna e Sassuolo. Ma questi momenti negativi ci hanno migliorato, ho trovato ragazzi encomiabili che non smetterò mai di ringraziare. Alla fine abbiamo chiuso ad un punto dalla Juventus, con statistiche migliori dei bianconeri. Almeno per stasera godiamoci il momento, poi penseremo al Siviglia”.

