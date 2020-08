Inter-Shakhtar Donetsk, D’Ambrosio (Sky): “Conte insegna calcio, questo un successo del gruppo. Ecco di cosa sono orgoglioso”

Il difensore dell’Inter Danilo D’Ambrosio è stato grande protagonista della semifinale vinta dai nerazzurri contro lo Shakhtar Donetsk, avendo realizzato la rete del due a zero che di fatto ha chiuso i giochi. Intervistato da Sky Sport subito dopo il fischio finale, ha commentato così la gara: “Questa è un successo di tutti, non solo degli undici che hanno giocato ma di tutta la rosa. Per l’allenatore è importante vedere una squadra così vogliosa e determinata: è il gruppo che esalta i singoli e fa si che rendano al meglio”.

D’Ambrosio continua: “La cosa che mi rende più orgoglioso è il fatto che alla fine di ogni stagione tutti mi dicono che questo è il miglior campionato che faccio. Sono felice di far parte di essere in un club così importante, con un allenatore che mi sta dando fiducia”.

Su Conte: “Ci insegna calcio e ci mette in condizione di dare il massimo, i singoli sono bravissimi ma lui spiega sempre cosa fare”.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<+