Inter-Shakhtar Donetsk, Gagliardini in conferenza: “Grazie al mister per la fiducia. Ci manca l’ultimo passo”

Un grande protagonista della vittoria di questa sera Roberto Gagliardini nel 5-0 dell’Inter sullo Shakhtar Donetsk. I nerazzurri volano in finale dove venerdì ci sarà il Siviglia.

Ecco le sue parole in conferenza stampa: “Riscatto? Sto avendo continuità. Ringrazio sicuramente il mister per la fiducia. Stiamo facendo delle buone cose. Oggi abbiamo fatto una grande partita, ordinata, affrontata in maniera intelligente e da squadra. Sono molto contento. Ci manca l’ultimo passo e speriamo di vedere un finale più roseo possibile”.

