Inter-Shakhtar Donetsk, la carica di Lukaku: “Manca ancora una partita, faremo di tutto per vincere”

Ancora una volta Romelu Lukaku è stato un grande protagonista, guidando l’Inter nello straripante successo in semifinale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. Nel finale il belga ha segnato le due reti che hanno chiuso i giochi e trainato la squadra in finale. Queste le sue dichiarazioni subito dopo il fischio finale, riprese da Sky Sport: “Manca ancora una partita, vogliamo fare di tutto per vincere, anche se sappiamo che il Siviglia è una grande squadra”

Lukaku è tornato anche sulla sua ex squadra, il Manchester United, eliminato in semifinale: “Ha fatto un’ottima stagione, Solskjaer ha lavorato bene e tanti singoli stanno facendo il loro, penso a Greenwood e Martial”.

