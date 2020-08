Inter-Shakhtar Donetsk, Lukaku tocca quota 50 presenze stagionali: è record!

La pressione per l’acquisto più caro della storia dell’Inter: Romelu Lukaku, invece, ha fatto capire perché il tecnico Antonio Conte abbia insistito così tanto per averlo con sé. 31 reti stagionali e non solo: uomo spogliatoio, uomo assist e perno centrale del gioco nerazzurro.

Questa sera Big Rom contro lo Shakhtar Donetsk nella semifinale di Europa League ha raggiunto quota 50 presenze con la maglia dell’Inter in tutte le competizioni. E’ record in squadra ed anche in Serie A: come riporta Opta nessun giocatore del nostro campionato è riuscito a toccarle. Le prime di una lunga serie a suon di gol.

