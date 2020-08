Inter-Shakhtar Donetsk, Ventola: “Inter solida, sono positivo. Lu-La? Lunga vita in nerazzurro”

Nell’ultima semifinale di Europa League giocata dall’Inter contro il Feyenoord Nicola Ventola era in campo, ed ora – 18 anni dopo quel 2002 – è in collegamento telefonico con Inter TV per presentare il match:

PARTITA – “Mi aspetto una partita difficile. Lo Shakhtar è una squadra veloce e che sa giocare a calcio. L’Inter è superiore ma non sarà una passeggiata. I singoli hanno dimostrato – soprattutto in attacco – di essere superiori soprattutto in attacco con Lukaku, se continua a fare quello che sta facendo aiuterebbe la squadra. E’ stata un’Inter solida e sono positivo, però di fronte c’è una squadra che può avere problemi difensivi ma che sa attaccare. Sarebbe buono segnare e portarsi subito avanti”.

LU-LA – “Hanno aggiunto tanto all’Inter. E’ la miglior coppia d’Europa perché hanno tutto, sono completi nel difendere palla, far salire la squadra, attaccare la profondità e fare gol. Anche Lautaro senza Lukaku può fare la prima punta. Lunga vita a questi due, per tanti anni all’Inter”.

DISTRAZIONE SIVIGLIA – “Quando giochi a calcio lo fai obiettivo per obiettivo. Non vedi l’ora di affrontare il Siviglia ma sei totalmente concentrato su questa partita. Quando giochi a calcio sei concentrato, sono convinto che con Conte i giocatori daranno il miglio solo per questa semifinale”.

