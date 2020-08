Inter-Shakhtar, nerazzurri in finale: l’abbraccio tra Zhang e Conte

L‘Inter ha battuto in semifinale di Europa League lo Shakhtar Donetsk con le doppiette di Lukaku e Lautaro e il gol di D’Ambrosio. I nerazzurri hanno così raggiunto il Siviglia nella finale di Colonia che si giocherà venerdì 21 agosto alle ore 21.00. Allo stadio presente anche Steven Zhang, presidente dell’Inter, che al termine del match ha raggiunto Antonio Conte in campo.

I due si sono stretti in un abbraccio per festeggiare il traguardo. Un abbraccio che mette fine a tutti i dissapori iniziati al termine della gara contro l’Atalanta con lo sfogo di Antonio Conte. Ora in testa un unico obiettivo, la finale di Europa League.

