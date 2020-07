Inter, si ferma Moses. Le condizioni non destano preoccupazione, ecco quando tornerà a disposizione

Dall’infermeria nerazzurra arrivano notizie che di certo non faranno piacere al tecnico dell’Inter Antonio Conte, che per infortunio dovrà fare a meno di Victor Moses nella prossima partita contro il Bologna, in programma domenica pomeriggio allo stadio Giuseppe Meazza. Il calciatore, grande protagonista nell’ultima gara contro il Brescia, paga un affaticamento muscolare durante l’ultimo allenamento, che lo costringerà a saltare la sfida del prossimo weekend.

Le condizioni del nigeriano, comunque, non destano particolare preoccupazione. Stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, Moses dovrebbe tornare fra i convocati già in vista della sfida successiva, contro l’Hellas Verona.

