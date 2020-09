Inter, si torna al lavoro: tutti negativi i tamponi di ieri

Nella giornata di ieri si sono rivisti alla Pinetina sei giocatori: Nainggolan, Dalbert, Vecino, Radu ed i nuovi arrivati Hakimi e Vaggianidis. Tutti si sono sottoposti al tampone prima di iniziare a lavorare sul campo. Quest’oggi, riporta calciomercato.com, sono arrivati i risultati, che hanno dato tutti esito negativo.

Il (mini) gruppo potrà così prendere al primo allenamento stagionale. Nel pomeriggio scenderanno in campo per una seduta di allenamento individuale diretta dallo staff di Antonio Conte, che rientrerà il prossimo lunedì. Del gruppo non farà però parte Vecino. L’uruguaiano continuerà infatti il percorso riabilitativo dopo l’operazione al menisco del ginocchio destro effettuata lo scorso luglio.

