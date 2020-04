Inter, sirene inglesi per Lautaro: Chelsea e Man. City pronte a insidiare il Barcellona

Tutte le big europee stanno iniziando a muovere i primi passi per contattare Inter ed entourage di Lautaro Martinez; in questa stagione l’argentino ha veramente fatto impazzire tutti, a partire dai propri tifosi che vorrebbero tenerlo ad ogni costo fino ad arrivare agli osservatori e ai dirigenti delle altre squadre. La stagione del Toro è stata speciale; si sono intraviste per la prima volta quelle che sono le potenzialità infinite di questo giocatore che è già stato ampiamente incensato da fenomeni del calibro di Godin, Suarez, Messi.

Ed è proprio grazie anche alle parole di Messi che oggi nella corsa al talento classe ’97 il Barcellona sembra essere primo incontrastato; da parte dell’Inter ci sarebbe la voglia di tenerlo ma la politica di Marotta è chiara: resta solo chi ne ha voglia. A maggior ragione se poi consideriamo che sul contratto di Lautaro insiste una clausola rescissoria di ben 111 milioni e che dunque in caso dovesse essere pagata porterebbe la squadra interessata a trattare direttamente col giocatore.

Se però al momento i blaugrana sono più avanti di tutti, il futuro potrebbe rivelare delle sorprese; stando a quanto dice Sport, infatti, la squadra di Messi farebbe bene a correre ai ripari e ad assicurarsi già da ora un accordo verbale con l’entourage del giocatore in quanto dall’Inghilterra starebbero per arrivare delle offerte monstre che potrebbero far vacillare il talento argentino. Chelsea e Man. City infatti si direbbero pronte a pagare la clausola del Toro offrendo un contratto da 10 milioni annui più bonus.

