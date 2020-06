Inter-Sampdoria, Skriniar (Sky): “Il campionato non è finito, può succedere di tutto. Dobbiamo subire meno goal”

Milan Skriniar ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio di inizio di Inter-Sampdoria, partita che segnerà il ritorno dei nerazzurri sui campi della Seria A dopo la lunga sosta dovuta all’esplosione della pandemia di Covid-19.

Skriniar ha dichiarato: “Contro la Samp è una sfida speciale, ma io voglio sempre dare il massimo per l’Inter, ormai sono qui da tre anni. Il distacco è colmabile, sono d’accordo con Conte, può succedere di tutto. Noi abbiamo lavorato per questo, tante partite in poco tempo. Ultimamente prendiamo più goal e non va bene, dobbiamo migliorare e cercare al tempo stesso di fare più goal possibili”.



