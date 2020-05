Inter, slitta ancora il ritorno ad Appiano: la ripresa degli allenamenti dopo gli accertamenti sanitari su tutti i calciatori

Dopo la lunga e forzata sosta dovuta all’emergenza legata al coronavirus, sembrava tutto pronto per il ritorno in campo dei calciatori nerazzurri per rincominciare sul campo, e non nelle proprie abitazioni, gli allenamenti. Se c’era già stato un primo rinvio – la ripresa degli allenamenti, prevista per oggi, era stata posticipata infatti per consentire ai calciatori di completare tutti i test medici preventivi necessari per poter riprendere l’attività – ne arriva anche un secondo: l’Inter non riprenderà ad allenarsi ad Appiano nemmeno nella giornata di domani.

Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi, giornalista di Sport Mediaset, sarebbe quindi nuovamente slittato il ritorno in campo dei calciatori nel centro sportivo nerazzurro per gli allenamenti. Una decisione, presa per permettere il completamento degli accertamenti sanitari per tutti i giocatori. Il rientro in campo, dovrebbe essere rimandato al giorno successivo, giovedì 7 maggio.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!