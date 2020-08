Social – L’Inter si complimenta con il Bayern Monaco: “Complimenti per il secondo Triplete della tua storia”

Non ci sono conflitti d’interesse che tengano: perché, è vero, il Bayern Monaco, questa sera, ha centrato il Triplete, ma lo aveva già centrato anche nel 2013, e comunque l’Inter continua a essere l’unica squadra italiana a detenere tale primato. In più, non c’è nessuna stilettata a Mauro Icardi: anche perché nel Bayern Monaco ci gioca Ivan Perisic, altro ex Inter, dunque i conti tornano immediatamente in equilibrio.

Ecco perché l’Inter, che sui propri canali social si complimenta con il Bayern Monaco per la vittoria della Champions League, risulta essere al di sopra di ogni sospetto. Scrivono i nerazzurri in un tweet pubblicato sul proprio profilo ufficiale: “Congratulazioni Bayern Monaco per la vittoria della Champions League e per il secondo Triplete della sua storia”.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<