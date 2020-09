L’Inter sogna Kantè, anche Eriksen tra i sacrificabili? Depay al Barça allontana Lautaro

Non c’è solo Brozovic tra i big sacrificabili sull’altare del bilancio per arrivare al sogno Ngolo Kantè. Secondo quanto riportato da Libero, non è da escludere l’addio precoce di Christian Eriksen da qui alla fine della finestra estiva di calciomercato. Arrivato all’Inter solo 6 mesi fa, il danese non ha mai inciso con la maglia nerazzurra come tutti si aspettavano, finendo in fondo alle gerarchie di Antonio Conte, che gli ha quasi sempre preferito Roberto Gagliardini per non snaturare il suo 3-5-2.

A salutare Milano non sarà invece Lautaro Martinez. Con l’arrivo di Memphis Depay al Barcellona infatti, sembra che possa definirsi conclusa la telenovela legata all’attaccante argentino, il quale con ogni probabilità firmerà il rinnovo di contratto con il club nerazzurro.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<