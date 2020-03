Inter, spunta Zapata come sostituto di Lautaro: il colombiano tra i desideri di Conte

C’è mezza Europa sulle tracce di Lautaro Martinez. Il centravanti argentino, esploso letteralmente con la maglia dell’Inter sotto la gestione di Antonio Conte, in particolare è finito tra gli oggetti del desiderio del Barcellona. Blaugrana già pronti a fare follie per il Toro, indicato come possibile successore di Luis Suarez. La Beneamata però non ha scelto di perdere tempo e, per evitare di lasciarsi sorprendere dal mercato, ha deciso di guardarsi intorno per assicurarsi il possibile sostituto di Lautaro Martinez.

Calciomercato.com racconta di una possibile pista offensiva che porta al nome di Duvan Zapata. L’attaccante, tra i protagonisti dell’Atalanta di Gasperini, sarebbe finito nel mirino dell’Inter per la prossima stagione in caso di addio di Lautaro. La valutazione del giocatore per ora è alta e racconta di una cifra vicina ai 50 milioni per portare l’ex Sampdoria via da Bergamo ma, contando sugli ottimi rapporti tra la presidenza nerazzurra ed il patron Percassi, la Beneamata potrebbe concentrare i suoi sforzi sul centravanti colombiano. Zapata, Lukaku e Giroud per il prossimo attacco di Conte, con una quarta punta simile a Sanchez per completare la batteria avanzata dei nerazzurri in caso di addio di Lautaro.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!