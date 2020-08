Zhang atteso in Germania, si decide il futuro di Conte. Pace o dimissioni: le richieste di Antonio

Il presidente Steven Zhang è pronto a riabbracciare la sua Inter. Come riportato dal Corriere dello Sport, il numero uno nerazzurro si aggregherà nel week-end alla squadra e alla dirigenza in vista della semifinale di Europa League e inevitabilmente sarà anche l’occasione giusta per il face to face tanto atteso con Conte.

C’è da trovare un’intesa sui programmi o trovata una soluzione per dividere le strade. Conte ha fatto sapere di volere portare avanti il progetto con l’Inter ma chiederà a Steven che le sue indicazioni vengano più ascoltate sia nella scelta dei giocatori sia in altri aspetti legati alla vita della squadra.

Il tecnico salentino sa che l’Inter, dopo la decisione della Juventus di affidarsi a Pirlo, può realmente vincere lo scudetto a patto che la rosa venga rafforzata. Al momento la dirigenza nerazzurra non vuole separarsi da Conte ma nemmeno accettare i pieni poteri dell’allenatore. Qualora le strade a fine stagione si dividano tutto fa pensare che si possa trovare un accordo per una buonuscita.

