Sky – Zhang si prepara allo sbarco in Germania: fissata la data. Attesa per l’incontro con Conte

Steven Zhang è tornato ieri sera a Milano. Il presidente dell’Inter sta seguendo alla lettera tutti i protocolli di sicurezza previsti in questi casi, in attesa di raggiungere la squadra e Conte in Germania per la semifinale di Europa League in programma lunedì sera contro lo Shakhtar.

Secondo quanto riportato da Sky Sport lo sbarco è previsto domenica mattina. Steven seguirà gli allenamenti della squadra e farà sentire la propria presenza al gruppo in vista della semifinale. Tutto in attesa del face to face in programma con Conte.

