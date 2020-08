Inter-Bayer Leverkusen, l’ultima senza Zhang? Si attende il via libera per rientrare in Europa

Steven Zhang è pronto a tornare in Europa e raggiungere l’Inter in Germania nel rispetto della normativa cinese legata all’emergenza coronavirus, secondo quanto riportato da Tuttosport.

Se l’Inter dovesse andare andare avanti in Europa League, il numero uno nerazzurro sarà presente in semifinale o più probabilmente in finale. Negli ultimi mesi Steven ha cercato sempre di essere vicino alla sua squadra nonostante il periodo d’emergenza.

Il ritorno in Europa sarà fondamentale anche in vista del face to face con Conte che sarà decisivo per il futuro del club.

