Suning ha le idee chiare. Con o senza Conte un obiettivo preciso: riportare l’Inter al top

La dirigenza Suning non si pone limiti. Il colosso cinese ha ancora voglia di spendere tanto per la causa nerazzurra e di non arrestare il percorso di crescita.

Bisognerà capire se si andrà avanti con Conte o senza Conte. Suning è contenta del lavoro fatto dal tecnico salentino, un po’ meno delle sue uscite. Come riportato da La Gazzetta dello Sport è ancora presto per capire quale sarà il futuro della panchina, anche perché la tregua Europa League tra tecnico e società ha congelato le posizioni.

Fondamentale sarà il vertice tra Steven e Antonio a fine stagione. Al di là di come andrà a finire, la certezza è che l’Inter ha l’ambizione di fare un altro passo in avanti. C’è un mercato iniziato con il botto Hakimi e destinato, secondo le intenzioni di Suning, ad essere esplosivo. Con o senza Conte.

