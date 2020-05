CdS – Inter, in standby il taglio degli stipendi. Nel mese di giugno nuovi colloqui

Si è arenata da qualche settimana la trattativa tra l’Inter e i propri calciatori per il taglio degli stipendi. Come ricordato questa mattina dal Corriere dello Sport, le parti avevano trovato un accordo insieme al capitano della squadra Samir Handanvic. Per via delle diverse perplessità legate alla ripartenza del campionato che avevano accompagnato le scorse settimane, però, il club nerazzurro aveva scelto la via attendista.

Adesso, in attesa di un responso quasi definitivo che dovrebbe arrivare dal governo il prossimo giovedì, il tema degli stipendi può tornare di moda. Una volta comunicata con certezza la data della ripartenza, infatti, l’Inter tornerà a riprendere le trattative con la squadra, serena del fatto che un principio d’intesa era già stato trovato e che non si prevedono grossi ostacoli in vista di una tranquilla definizione dell’accordo finale.

