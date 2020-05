Inter, oggi tampone per tutti: esame anche per Conte. Allenamenti continuano senza sosta

Questa mattina ondata di tamponi in casa Inter. Anche per Antonio Conte. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro si sottoporrà insieme a calciatori, staff tecnico, fisioterapisti, dirigenti e dipendenti del club, all’esame per verificare eventuali positività al coronavirus.

I risultati sono attesi nella giornata di domenica, poi da lunedì scatteranno gli allenamenti di squadra anche se al momento la società non ha aperto all’ipotesi ritiro. Dopo i tamponi, oggi è comunque in programma un’altra seduta di allenamento, l’ottava di fila.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!