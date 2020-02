C&F – Inter club italiano più seguito su TikTok: sfiorata la top 10 mondiale

Non sarà un trofeo e non inciderà minimamente sulla stagione dell’Inter, ma nel calcio moderno – in cui le società vengono sempre più trattate come fossero delle aziende – anche l’immagine dei club è divenuta importante e l’efficienza in tal senso viene misurata dalla capacità di rendimento sui social network. Con la creazione dell’Inter Media House, nell’ultimo bienniom la società nerazzurra è riuscita ad accelerare sia su Facebook che su Instagram, anche se ben distante dai numeri dei top club in Europa.

Su TikTok, social network decisamente più giovane rispetto agli altri, l’Inter però può vantare di essere il club italiano con più seguito, a ridosso della top 10 a livello mondiale. Con l’undicesimo posto ottenuto grazie ai 250 mila seguaci, ha seminato il 16esimo posto con 83.700 follower della Roma e il 18° posto a 67.800 follower del Napoli. Come riportato da Calcio&Finanza, alla prima posizione sul social nato nel 2016 si trova il Barcellona con 2,6 milioni di seguaci, seguito da Liverpool (1,8 milioni) e Real Madrid (1,6 milioni).

