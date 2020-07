Inter-Torino, ammonito Godin: era diffidato, salterà la Spal

Diego Godin, mandato in campo nell’11 titolare da Antonio Conte per la sfida al Torino, non potrà essere presente tra tre giorni contro la Spal. L’ex difensore dell’Atletico Madrid, infatti, è stato ammonito al 21esimo minuto di gioco; essendo diffidato, l’uruguaiano non potrà essere presente nella partita contro i biancazzurri.

Tralasciando l’ammonizione, comunque, Diego Godin sta disputando una buona prestazione contro il Torino di Moreno Longo.

