Inter-Torino, Barzaghi rivela: “Altra panchina per Eriksen che farà rumore”

Nonostante venisse dato tra i favoriti per quanto riguarda lo schieramento iniziale dell’Inter contro il Torino, Christian Eriksen potrebbe in realtà accomodarsi in panchina. A rivelare la clamorosa indiscrezione è il giornalista di SportMediaset Marco Barzaghi, che tramite Twitter ha anticipato la possibile sorpresa nella formazione nerazzurra. Nel caso in cui il danese dovesse realmente essere escluso dall’undici iniziale, allora Conte opterebbe nuovamente per il 3-5-2.

In attesa delle formazioni ufficiali, possiamo dunque ipotizzare che al posto dell’ex Tottenham venga preferito ancora una volta Borja Valero sulla linea dei centrocampisti al fianco di Marcelo Brozovic e Roberto Gagliardini. Nel caso in cui l’esclusione venisse confermata, potrebbe chiaramente essere intesa come l’ennesima bocciatura di Antonio Conte nei confronti di Christian Eriksen. Ecco intanto il tweet di Barzaghi: “Un’altra panchina per Eriksen, direi abbastanza rumorosa”.

