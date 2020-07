Inter-Torino, Belotti (Sky): “Contento per il gol, ma è importante portare a casa il risultato”

Autore del gol del provvisorio 0-1 contro l’Inter a San Siro, Andrea Belotti è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport al termine della prima frazione di gioco. Ecco, dunque, il commento di Belotti sul suo gol, il sesto consecutivo in campionato: “Handanovic ha perso il pallone, l’ho ritrovato lì e ho fatto gol: semplice“.

Poi, la necessità di far risultato per la squadra: “Son contento per il gol, ma la cosa più importante è portare a casa il risultato oggi; non dobbiamo abbassare l’attenzione e cercare di fare ancora male“.

