Inter-Torino, Bergomi (Sky): “L’Inter ha reagito giocando un grande calcio. Sanchez e Lautaro molto bene”

L’Inter è riuscita a battere il Torino per 3-1, portandosi al secondo posto in classifica; le reti di Young, Godin e Lautaro sono riuscite a ribaltare lo 0-1 provvisorio di Andrea Belotti. Al termine del match, ha detto la sua, ai microfoni di Sky Calcio Show, Beppe Bergomi.

Ecco, dunque, le parole di Bergomi: “In un momento difficile la squadra ha reagito e fatto bene, giocando anche un grande calcio. Sanchez e Lautaro si sono trovati bene, il cileno è in crescita. Il Toro anche, ora si è sbloccato. L’Inter mi è piaciuta. Godin fa sempre buone prestazioni, ma lo devi mettere in condizione. Questo non è il suo ruolo ideale, ma lui tira sempre fuori la prestazione per esperienza, mentalità e carattere“.

