Inter-Torino, Conte (Inter TV): “Contento per i ragazzi. Finale di stagione? Una buona palestra per la prossima”

Torna alla vittoria l’Inter di Antonio Conte e lo fa con una prova più che convincente. Nonostante il primo tempo chiuso in svantaggio a causa dell’errore di Handanovic, i nerazzurri sono rientrati con lo spirito giusto in campo e nel giro di 16 minuti sono riusciti a rimontare e portare a casa i tre punti.

Ecco le parole del tecnico al termine della gara contro il Torino ai microfoni di Inter TV: “Ero contento anche dopo Bologna. Poi l’episodio del gol dopo 20′ con un episodio sfortunato di cui parlavo in conferenza che poteva innervosirci, invece i ragazzi sono stati bravi a stare sul pezzo ed hanno fatto quello su cui lavoriamo. Sono rimasti dentro la partita e si sono attenuti al piano partita. Sono contento perché meritavano la vittoria, meritavamo di più nelle ultime partite. Non guardiamoci indietro e prepariamoci per la prossima”.

RUSH FINALE – “Il senso? E’ innanzitutto è quella di ipotecare in maniera matematica la Champions League. Farlo con tante giornate d’anticipo significare dare un senso di stabilità alla stagione. Dalla prima giornata siamo sempre stati lì. Abbiamo 14 punti di distacco da squadre come Roma, Napoli e Milan e loro sono partite con lo stesso obiettivo nostro. Nelle ultime sei partite dobbiamo continuare a crescere e può essere una buona palestra per l’anno prossimo. Possiamo capire dove intervenire sapendo di voler fare questo tipo di calcio: aggressivo, vogliamo dominare, rischiando delle ripartenze. Gli altri lavorano da tempo, io sono al primo anno ed ho trovato grane disponibilità”.

LAVORO – “Abbiamo concesso qualche gol ma siamo la seconda miglior difesa dopo la Juventus. Siamo anche il secondo miglior attacco. Sono numeri importanti e ci fanno capire che la strada è giusta. Noi facciamo gol e riusciamo ad essere presenti nell’area avversaria. Potevamo farne anche molti di più. In difesa abbiamo pagato episodi particolari come oggi, con Samir che è un orologio svizzero e non sbaglia mai. Oggi purtroppo ha commesso un errore. Così come nelle altre partite ci sono stati errori individuali. E’ importante la mentalità offensiva esponendoci anche a qualche contropiede, trovandoci uomo contro uomo. Io penso che sia la strada giusta e ci porterà ad un futuro roseo in Italia ed in Europa”.

