Inter-Torino, D’Ambrosio (Inter TV): “La squadra dà sempre il 100%, i tre punti la giusta ricompensa. Stasera…”

Un’Inter che torna alla vittoria dopo due risultati negativi e lo fa con un netto 3-1 sul Torino a San Siro. I nerazzurri chiudono la prima frazione in svantaggio ma poi nella ripresa grazie a Young, Godin e Lautaro portano a casa tre punti e l’aggancio alla Lazio al secondo posto.

Al termine del match ha parlato uno dei protagonisti, Danilo D’Ambrosio ai microfoni di Inter TV: “Serviva tanto una vittoria. Venivamo da due partite dove non avevamo raccolto quello che meritavamo. I tre punti fanno sempre piacere soprattutto per una squadra come la nostra che dà sempre il 100%. Il bottino dei tre punti è la giusta ricompensa”.

A TUTTA FASCIA NEL 3-5-2 – “Facendo il quinto è normale che mi trovo a fare cose differenti rispetto a quando gioco a tre in difesa, però abbiamo tante giocate che sappiamo fare a memoria e dunque è semplice scendere in campo, non siamo mai impreparati. Siamo stati bravi a chiudere la partita. Dopo il 3-1 abbiamo gestito bene la palla ed abbiamo fatto correre gli avversari. Abbiamo avuto anche occasioni per fare il 4-1, però rispetto alle altre partite, dove abbiamo pareggiato oppure addirittura perso, abbiamo chiuso il match”.

