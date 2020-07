Inter-Torino, D’Ambrosio (Sky): “Siamo in un processo di crescita. Conte? Da come ci parla, non vuole andarsene”

Con l’Inter vittoriosa contro il Torino per 3-1, tutti i giocatori della Beneamata hanno dato il loro contributo, non solo gli autori dei gol, Young, Lautaro e Godin. Anche l’ex di giornata, Danilo D’Ambrosio, ha giocato una gara importante sulla fascia destra; proprio D’Ambrosio ha parlato ai microfoni di Sky Calcio Show.

Ecco, dunque, le parole del numero 33: “Chi gioca all’Inter dev’essere pronto ad essere portato alle stelle quando le cose vanno bene ed essere bastonato quando vanno male. Noi siamo equilibrati anche grazie al mister ed essere secondi è la risposta a tutte queste chiacchiere. Da come parla con noi, tutto sembra tranne che una persona che non voglia rimanere con questo gruppo: Conte è una persona esigente e chiede tanto a tutti, ma ci sta aiutando ad alzare l’asticella. Ci sono state alcune partite in cui l’abbiamo fatto arrabbiare, ma le sue richieste ti fanno crescere a livello individuale e collettivo: sa come vincere e noi cerchiamo di seguirlo”.

Poi, aggiunge: “L’importante è vincere ed ottenere sempre i tre punti. Non c’è più davanti l’io, ma il gruppo e l’Inter. Fare il terzo è quello che mi si addice per le mie qualità meno offensive rispetto ad altri, ma posso fare anche il quinto… Sui gol sono stati bravi Alexis e Brozovic a trovare spazio giusto nel momento giusto: il bello del calcio è che studi tanto a tavolino e poi risolvono i singoli. La tattica arriva fino ad un certo punto. Ci siamo complicati la vita da soli in alcune partite: questo fa parte di un processo di crescita e sappiamo che ci sono margini di miglioramento“.

