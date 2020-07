LIVEBLOG – Inter-Torino, l’esclusione di Eriksen irrita i tifosi: “E’ un fuoriclasse, non può stare in panchina!”

Io ti difendo anche mister, però se non sai dove mettere #Eriksen abbiamo un problema grosso, anzi enorme.

È la seconda partita che non ha senso per me. Voglio pensare di avere torto. Voglio credere che non capisco niente. #Eriksen #ConteIN

Sacrifica i campioni pur di non rinnegare le proprie idee. Ma i grandi allenatori sono quelli che sanno sfruttare al massimo i fuoriclasse…#Eriksen #InterTorino

Sono molto preoccupata, mi incazzo perché un giocatore come lui non può stare seduto in panchina.#Eriksen#InterTorino — Francesca (@FPac22_) July 13, 2020

Allora dillo #conte che te ne vuoi andare e stai provando ad essere esonerato lasciando in panchina il top player di questa squadra. Non puoi venirmi a dire che si tratta di scelta tecnica o tattica, #Valero non gli allaccia nemmeno le scarpe a #eriksen. Vergognati. #InterTorino — ale (@ale43127805) July 13, 2020

Sul carro di Conte solamente se non brucerà un campione come Eriksen. Al contrario, si dimostrerà un mediocre. #Conte #Eriksen #InterTorino #Inter — Federico Pedretti (@fpedretti98) July 13, 2020

#Conte ti difendo perché ti reputo uno dei migliori al mondo però mi panchini #Eriksen per il duo Borja-Gagliardini poi non andare a criticare la società a fine partita perché ti hanno messo uno dei migliori al mondo in quel ruolo e tu non lo fai giocare mai..! #InterTorino — Lorenzo Comune (@acido1795) July 13, 2020

Io apprezzo molto #Conte, ma si sta dimostrando molto più fissato sulla sua attuale idea di gioco di quanto pensassi

Se hai un campione come #Eriksen in rosa lo DEVI mettere in condizione di esprimersi, giustificazioni tipo "non adatto al modulo" non devono esistere#InterTorino — Mitch (@yxbmitch) July 13, 2020

