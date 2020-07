Inter-Torino, Godin (Sky): “Vittoria meritata. Scudetto? Zero rimpianti. Voglio rimanere qui”

Dopo il 3-1 inflitto al Torino nel posticipo della 32esima giornata di Serie A, Diego Godin si è concesso ai microfoni di Sky Sport per commentare la sfida giocata a San Siro.

Ecco le sue parole: “L’importante è vincere partite come queste, in qualsiasi maniera. Abbiamo vinto bene, abbiamo preso un gol strano e loro non hanno mai passato il centrocampo. Credo la vittoria sia meritata”.

Rimpianto scudetto: “Noi guardiamo indietro solo per imparare e non commettere gli errori. Il passato è passato, guardiamo avanti. Siamo secondi ora e vogliamo continuare a vincere. Testa alla Spal e vediamo dove arriveremo. E’ difficile avvicinarsi alla Juve, pensiamo partita dopo partita”.

Il momento di forma: “Sto bene, ora sto meglio. Partita dopo partita sto cercando la migliore forma. Futuro? Io sono venuto qua per fare qualcosa di importante, aiutare la squadra dentro e fuori dal campo. Ho portato qua la mia mentalità vincente. Voglio restare qua e fare qualcosa di importante per l’Inter”.

