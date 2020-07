Inter-Torino, Longo ci crede: “Vogliamo uscire con dei punti da San Siro. Conte è un grandissimo allenatore”

Dopo Antonio Conte, anche Moreno Longo ai microfoni di Torino Channel ha presentato la sfida in programma domani tra l’Inter e il suo Torino.

Ecco le sue parole: “Affrontiamo una grandissima squadra, ha grandi giocatori e un grandissimo allenatore. Ci confronteremo con una big, vogliamo fare una grande prestazione per uscire con dei punti da San Siro. Sono forti sui cross, nelle ultime 9 partite ha mandano in gol 9 giocatori differenti: è una squadra evoluta, per noi banco di prova importante”.

Nessun indizio sulla formazione: “Non mi piace dare troppe indicazioni sulla formazione, cerco sempre di mettere quella migliore possibile: dobbiamo valutare tutti gli aspetti, assecondare le scelte a seconda dei recuperi”.

I punti di forza: “Credo nell’unità del gruppo, il fattore coesione e squadra può essere sempre determinante per raggiungere gli obiettivi. Il Toro ne ha fatto la storia, per noi deve essere un valore aggiunto”.

Lo stato di Belotti: “Il Gallo ha qualità da grandissimo attaccante, quando è in fiducia come adesso può segnare in qualsiasi momento. Noi cerchiamo di metterlo nelle condizioni migliori per esprimersi al meglio, siamo a disposizione delle sue caratteristiche. Tra noi c’è grande dialogo, al di là dei consigli credo che l’utilità di Belotti sia fatta dove lui è convinto di esprimersi al meglio: cerco di metterlo nella condizione mentale e tecnico-tattica migliore”.

