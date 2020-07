Inter-Torino, Lukaku non ce la fa: andrà in tribuna. A rischio Spal e Roma?

Sembra più serio del previsto il problema alla schiena per Romelu Lukaku. Il centravanti belga dell’Inter infatti questa sera non sarà neanche in panchina, ed assisterà al match dalla tribuna. In dubbio a questo punto anche la sua presenza per le gare contro Spal e Roma, in programma rispettivamente giovedì e domenica prossima. Uomini contati in attacco dunque per Antonio Conte, che potrà contare sui soli Sanchez, Lautaro ed Esposito.

