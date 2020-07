Inter-Torino, niente lesioni per Lukaku ma zero rischi: la scelta di Conte

Prevenire è meglio che curare. Antonio Conte non rischierà Romelu Lukaku nella sfida contro il Torino. Per il tecnico nerazzurro è troppo importante avere a disposizione l’attaccante belga per il finale di stagione, meglio fare a meno di lui per una partita in modo tale da evitare brutti scherzi.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, gli esami strumentali a cui si è sottoposto Lukaku non hanno evidenziato nessuna lesione all’adduttore. Romelu però verrà lasciato a riposo, Conte deciderà se convocarlo e portarlo comunque in panchina, o piuttosto lasciarlo ad Appiano ad avviarsi verso il pieno recupero.

