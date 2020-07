Inter-Torino, le probabili formazioni: Eriksen e Lautaro tornano dal 1′, ballottaggio Biraghi-Young

Tutto pronto per l’ultimo match della 32esima giornata che si giocherà questa sera a San Siro tra Inter e Torino a partire dalle 21.45. Ghiotta opportunità per la formazione di Antonio Conte che in caso di vittoria riuscirebbe ad agganciare la Lazio al secondo posto. Nonostante un periodo non positivo e pieno zeppo di polemiche anche extra-campo, la squadra interista ha ancora la possibilità di poter salvare la stagione e soprattutto migliorare i risultati in classifica dell’ultimo biennio. Come anticipato questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, vediamo le probabili formazioni di Inter-Torino.

INTER-TORINO, LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Young; Eriksen; Lautaro, Sanchez.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkolou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Meitè, Ansaldi; Millico, Verdi; Belotti.

