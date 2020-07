Le probabili formazioni di Inter-Torino: assalto al secondo posto senza Lukaku. Ancora Gagliardini

L’Inter di Antonio Conte ospiterà domani sera a San Siro il Torino di Longo: in caso di vittoria i nerazzurri salirebbero al secondo posto in classifica, dopo il ko della Lazio e il pareggio dell’Atalanta contro la Juventus.

Un’occasione ghiotta da non lasciarsi sfuggire con Conte che però dovrà tentare l’assalto al secondo posto in classifica senza Lukaku. L’attaccante belga non verrà rischiato, in avanti spazio al tandem Lautaro-Sanchez con Eriksen alle sue spalle.

A centrocampo Gagliardini è in vantaggio su Vecino per una maglia da titolare al fianco di Brozovic, Candreva e Biraghi sulle fasce. In difesa si ricompone il trio Skriniar-De Vrij-Bastoni davanti ad Handanovic.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; Lautaro, Sanchez.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkolou, Lyanco; De Silvestri, Rincon, Meitè, Ansaldi; Edera, Verdi, Belotti.

