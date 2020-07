Inter-Torino, a San Siro c’è aria di contestazione? Spunta lo striscione dei tifosi interisti

“Capiamo le vostre giustificazioni, ma ora gentilmente fuori i co**ioni”. E’ piuttosto eloquente il messaggio recapitato dalla Curva Nord dell’Inter con uno striscione nei confronti della formazione nerazzurra all’ingresso di San Siro. Evidentemente i risultati degli ultimi tempi, ma soprattutto alcuni atteggiamenti fin troppo leggeri in certe situazioni, non sono piaciuti alla tifoseria che con termini abbastanza forti ha scelto di farlo sapere alla squadra.

Questa sera, infatti, gli uomini di Antonio Conte scenderanno in campo proprio a San Siro per ospitare il Torino di Moreno Longo. Si tratta di una gara molto importante, dal momento che in caso di successo l’Inter riuscirebbe ad agganciare la Lazio al secondo posto a quota 68 punti. Un risultato che, in un periodo particolarmente tormentato in casa nerazzurra, potrebbe davvero ribaltare qualsiasi tipo di impressione antecedente al match.

