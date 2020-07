Inter-Torino, Sanchez incanta e convince. I quotidiani lo esaltano: “Ha il fuoco dentro”

Alexis Sanchez è stato uno dei protagonisti assoluti in casa Inter nella vittoria maturata ieri sera a San Siro sul Torino. L’attaccante cileno ha siglato due assist ma si è distinto per grandi giocate e per grande voglia di sacrificio. Una prestazione importante sottolineata anche dai principali quotidiani sportivi:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7,5 – “Ha il fuoco dentro, si muova senza palla, detta il passaggio, accorica quando necessario. Assiste Godin per il sorpasso, poi manda al tiro Lautaro per il tris, accarezza anche Candreva. Serve altro?”

CORRIERE DELLO SPORT 7 – “I difensori del Toro se lo dimenticano e lui, il più basso in campo, si arrampica per ricevere il lancio di Young e spalancare la porta a Godin. Fa il bis, trovando il corridorio giusto per Lautaro. Non segna ma è determinante”

TUTTOSPORT 7 – “Oltre all’assist per Godin c’è molto di più, come la palla scippata a Izzo da cui nasce il terzo gol interista. Ogni buona idea dell’Inter passa dai suoi piedi. Si sta guadagnando il riscatto sul campo”.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<