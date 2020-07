Inter-Torino, Vagnati (Sky): “Belotti all’Inter? Mi auguro resti granata a vita”

Intervenuto ai microfoni di Sky prima del match contro l’Inter, Vagnati ha parlato soprattutto di mercato. In questo momento è difficile lavorare sotto traccia e il direttore tecnico granata infatti non si è sbottonato tra acquisti e cessioni.

“Tutte le partite sono importanti e noi dobbiamo scendere in campo sempre al massimo e non pensare alle prossime sfide. Veniamo da tre punti importanti contro il Brescia e ci aspetta una partita delicata contro il Genoa: anche a Milano però dobbiamo provare a portare a casa l’intera posta in palio nonostante l’alta difficoltà del match”.

“Belotti all’Inter? Io mi auguro con tutto il mio cuore che il nostro attaccante resti a vita con la maglia granata. Se i nerazzurri mostreranno interesse per lui dovremo capire prima la sua volontà”. Poi Vagnati ha chiuso l’intervista parlando di un ex nerazzurro, Christian Ansaldi: “Valuteremo il rinnovo del suo contratto a fine stagione; prima centriamo l’obiettivo salvezza e poi ci siederemo attorno ad un tavolo”.

