L’Inter torna ad allenarsi: ad Appiano c’è anche Conte, si inizia alle 14 di oggi

Appiano Gentile riapre – finalmente – i battenti. Dalle ore 14 di oggi, infatti, seppur divisi a gruppi e con il distanziamento sociale, anche l’Inter riprende gli allenamenti individuali. I calciatori della rosa, sottoposti ai tamponi risultati tutti negativi, rientreranno quindi in data odierna nel centro sportivo, pronti a tornare a correre sul campo e a calciare il pallone, che verrà utilizzato fin da subito. Avendo terminato la sua quarantena nella giornata di ieri, potrà essere presente anche Alexis Sanchez, che era l’unico a dover aspettare ancora se gli allenamenti fossero ripartiti martedì, come da iniziale programma.

Appiano Gentile, l’Inter torna agli allenamenti

Alla Pinetina sarà dedicata una metà campo per ogni calciatore, permettendo quindi di allenarne otto alla volta (i campi disponibili sono quattro). Insieme a loro, scrive La Gazzetta dello Sport, saranno presenti un medico, un fisioterapista, un preparatore atletico ed uno o due componenti dello staff tecnico, a rotazione. Inoltre, entro domenica, è attesa anche la presenza di mister Antonio Conte, per assistere anche dal vivo agli allenamenti dei suoi ragazzi. Spogliatoi chiusi, in occasione degli allenamenti ai calciatori dell’Inter saranno rese disponibili le camere singole, all’interno delle quali potranno cambiarsi e farsi la doccia. Camere che, al termine delle varie sedute, verranno poi adeguatamente sanificate. In attesa poi del 18 maggio, data nella quale, secondo la scaletta ipotizzata anche dal Governo, potrebbero essere consentiti anche gli allenamenti di squadra.

