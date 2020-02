Inter, in trasferta sei come il Liverpool: zero sconfitte lontano dal Meazza. E quel dato sui punti…

Esempio di titolo efficace che va spiegato: l’Inter come il Liverpool. Un possibile incipit a questo articolo potrebbe essere appunto questo, a prova di copie vendute in edicola e clic attirati via web: poi la spiegazione, il disvelamento di quella che – senza mezzi termini – è una sparata, che dice il vero soltanto in filigrana, ma che non dice neppure il falso. Inter uguale Liverpool, questo almeno per quanto riguarda un dato che accomuna, sino a questo momento, le due squadre: sì, perché – come fa notare Sky Sport – né i nerazzurri né i Reds sono mai stati sconfitti in campionato nel corso di questa stagione. Parentesi: il Liverpool è anche l’unica squadra ad aver ottenuto più punti in trasferta (34) dell’Inter (29) nelle principali cinque leghe europee.

Dopodiché, le analogie si fermano qui: perché la squadra allenata da Jurgen Klopp sta disputando un campionato autenticamente perfetto in Premier League, con 0 sconfitte ed appena un pareggio, contro il Manchester United, ad ottobre: 73 punti conquistati su 75 disponibili e vantaggio siderale (+21 punti) sul Manchester City secondo in classifica. Numeri ancora più grandi di quelli che l’Inter – dal canto suo – sta ottenendo in campionato con la guida Conte, benché non paragonabili con la perfezione della macchina di Klopp: 51 punti, secondo posto a -3 dalla Juventus, appena una sconfitta in campionato, proprio contro la Juventus. E zero scivoloni in trasferta, proprio come i campioni d’Europa: un dato, questo, che fa ben sperare in vista di un girone di ritorno dove tutti i big match si disputeranno fuori da San Siro.

