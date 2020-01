Inter, trattativa per Acuna destinata a tramontare: no dello Sporting al prestito

Sembra destinata al nulla di fatto la trattativa tra Inter e Sporting Lisbona per Marcos Acuna. Secondo quanto riportato da TMW, i portoghesi non sarebbero disposti alla cessione del giocatore in prestito secco né con un diritto di riscatto per l’acquisto del cartellino. Il club valuta il giocatore 20 milioni e preferirebbe cederlo a titolo definitivo o temporaneo, ma con un obbligo di acquisto a fine stagione. Per questo motivo i nerazzurri avrebbero deciso di abbandonare la pista che porta all’esterno dei lusitani per concentrarsi altrove, con lo sguardo fisso sul Manchester United.

E’ infatti Ashley Young attualmente il profilo in pole position per il mercato di gennaio dell’Inter. L’ala dei Red Devils piace a Conte e gli ha già comunicato il suo consenso per il trasferimento. Ai nerazzurri resta da trovare l’accordo con il club inglese che, secondo le ultimissime, non vorrebbe privarsi del calciatore già a gennaio. Più Young di Acuna per l’Inter, al lavoro per rinforzare le corsie laterali della Beneamata.

