GdS – Inter, i retroscena del Triplete: “Mourinho acquistò diverse maglie alle bancarelle di Appiano”

Uno dei ricordi più divertenti dell’anno del Triplete dell’Inter, riguarda la famosissima nuvola del vulcano Eyjafjallajokull che per qualche giorno mandò in tilt il traffico aereo in giro per l’Europa, al punto da far riprogrammare più volte al club la data in cui partire per Madrid dove il 22 maggio si sarebbe dovuta giocare la finale. Proprio quel vulcano divenuto celebre soprattutto per la definizione di José Mourinho che lo ribattezzò Gudjohnsen, “perché quel nome è troppo difficile: tanto sono entrambi islandesi”.

Tra gli aneddoti meno famosi, però, questa mattina La Gazzetta Sportiva ha riportato alla luce un episodio verificatosi fuori dai cancelli di Appiano Gentile, quando a due giorni dalla finalissima di Champions League lo Special One si presentò ad una delle bancarelle presenti chiedendo: “Vorrei otto magliette nere, quelle ‘Vamos a Madrid, Mourinho il migliore’. E se rifate ‘Game over, e come l’anno scorso zero tituli!’, tenetemene da parte un po’”.

