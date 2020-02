Inter, Tronchetti Provera getta acqua sul fuoco: “Nessuna squadra ha già lo Scudetto in tasca”

Intervistato dai microfoni dell’Ansa, l’amministratore delegato del gruppo Pirelli Marco Tronchetti Provera commenta la sconfitta dell’Inter contro la Lazio e la posizione di Christian Eriksen, arrivato a gennaio come top player ma finora utilizzato con il contagocce. Ecco le sue parole.

Squadra ridimensionata – “No, da quella sconfitta esce con una necessità di lavorare molto per una competizione difficile dove l’Inter ha le stesse opportunità degli altri. Non vedo nessuno con lo Scudetto in tasca, sono tutte e tre squadre molto forti che se lo devono guadagnare. Ovviamente io spero diventi nerazzurro”.

Eriksen – “Siamo solo all’inizio, Eriksen è un campione che darà molto all’Inter”.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!